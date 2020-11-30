شقة للبيع 98 م بمدينة 6 اكتوبر

(للبيع)
|شقة 98 متر -نص تشطيب -بحرى -تتكون من غرفتين وريسبشن كبير ومطبخ وحمام وبلكونة مطلوب 600000 الف جنية للاستعلام
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|6 اكتوبر الحي الرابع مجاورة الاولى الدور الثلث -تبعد دقاءق مشي عن بنك بلوم- مدينة 6 اكتوبر الحي الثالث
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|600,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/1/2021
|رقم الإعلان:
|2078914
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