شقة للبيع 220متر على الشارع الرئيسي محور محمد بن زايد الشمالي

للبيع شقة بمساحة 220متر على الشارع الرئيسي محور محمد بن زايد الشمالي (٤ غرف منهم غرفة ماستر بدرسنج وحمام + رسبشن 3 قطع+٣ حمام + تراس كبير ) بأقل مقدم 25% واطول فترة سداد 48 شهر ●اقل من دقيقه سيرا علي الاقدام للنادي الاهلي ●وعلي اكبر حديقه بالحي السادس ●واجهه بحريه غير مجروحه علي الاطلاق ●بالقرب من شارع النوادي والمحور الموازي والفيو زون ●دقائق من الجامعة الامريكية وشارع التسعين والعاصمه الاداريه الجديده ●واجهات بتصميمات رائعه ●باب مصف