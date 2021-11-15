شقة للبيع 220متر على الشارع الرئيسي محور محمد بن زايد الشمالي

(للبيع)
|للبيع شقة بمساحة 220متر على الشارع الرئيسي محور محمد بن زايد الشمالي (٤ غرف منهم غرفة ماستر بدرسنج وحمام + رسبشن 3 قطع+٣ حمام + تراس كبير ) بأقل مقدم 25% واطول فترة سداد 48 شهر ●اقل من دقيقه سيرا علي الاقدام للنادي الاهلي ●وعلي اكبر حديقه بالحي السادس ●واجهه بحريه غير مجروحه علي الاطلاق ●بالقرب من شارع النوادي والمحور الموازي والفيو زون ●دقائق من الجامعة الامريكية وشارع التسعين والعاصمه الاداريه الجديده ●واجهات بتصميمات رائعه ●باب مصف
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rtm
|التليفون:
|01050750088
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|العنوان:
|بيت الوطن الحى السادس- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,860,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|15/11/2021
|رقم الإعلان:
|2111418
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