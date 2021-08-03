(للبيع)
|شقة للبيع 198م بالتقسيط بالاندلس القاهرة الجديدة التجمع دور ثالث علي شارع رئيسي تقسيم داخلي 3 غرف منهم غرفة ماستر بحمام وحمام للغرف وحمام ضيوف ومطبخ وتراس وريسبشن 3 قطع مطلوب 8500 ج للمتر علي 36 شهر للاتصال 01009700095
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|كريم
|التليفون:
|01009700095
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|العنوان:
|- التجمع
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|8,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101461
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