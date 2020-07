شقة للبيع 182متر في المجاز/٢ باطلالة خلابة بالشارقة

اتصل بابومعاذ 0524297621 للبيع شقة في المجاز/٢ المساحة 1961 قدم مربع = 182,18 متر مربع تتكون من :- ٣ غرف +2حمام + صالة كبيرة ذواطلالة خلابة على الكورنيش الدور ٢٩ - عدد ٢ باركينج السعر المطلوب 800 الف درهم قابل للتفاوض REAL ESTATE 0524297621 contact with abu moaz 0524297621 apartment 182 sq.m in al majaz2 in sharjah for sale:- area 1961 sq.ft = 182.18 Square Meters 3 bed rooms + 2 bathrooms + spaciou