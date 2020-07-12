شقة للبيع 182متر في المجاز/٢ باطلالة خلابة بالشارقة

(للبيع)
|اتصل بابومعاذ 0524297621 للبيع شقة في المجاز/٢ المساحة 1961 قدم مربع = 182,18 متر مربع تتكون من :- ٣ غرف +2حمام + صالة كبيرة ذواطلالة خلابة على الكورنيش الدور ٢٩ - عدد ٢ باركينج السعر المطلوب 800 الف درهم قابل للتفاوض REAL ESTATE 0524297621 contact with abu moaz 0524297621 apartment 182 sq.m in al majaz2 in sharjah for sale:- area 1961 sq.ft = 182.18 Square Meters 3 bed rooms + 2 bathrooms + spaciou
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|aljadwal real estate
|التليفون:
|05024297621
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|العنوان:
|المجاز 2- المجاز 2
الشارقة - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|800,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|16/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063133
(للبيع)- في الشارقة الإمارات
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