شقة للبيع 180 م قريب من اضخم المولات فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بحديقة جميلة 180 م ( 3غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) فى كمبوند Town Gate قريب من الحى الدبلوماسى وحى السفارات وكل الخدمات اللى تحتاجها كافيهات ومطاعم ومولات جارية ومنطقة مخصصة للاطفال ونادى رياضى ومستشفيات وعيادات طبية كل ده واكتر عندنا بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|459,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060298
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