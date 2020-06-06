شقة للبيع 180 م قريب من اضخم المولات فى العاصمة الادارية

امتلك شقتك بحديقة جميلة 180 م ( 3غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) فى كمبوند Town Gate قريب من الحى الدبلوماسى وحى السفارات وكل الخدمات اللى تحتاجها كافيهات ومطاعم ومولات جارية ومنطقة مخصصة للاطفال ونادى رياضى ومستشفيات وعيادات طبية كل ده واكتر عندنا بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة