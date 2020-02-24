شقة للبيع 180م سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8

(للبيع)

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مصر (6 أكتوبر) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
شقة للبيع 180 م دور ثالث سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8 ثاني نمرة من شارع سعودي مكو نة من 3 غرف 2 حمام ريسبشن كبير تشطيب حديث بجوار المول والمسجد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: اسامة الشيمي
التليفون: 01004746783

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العنوان: - الشيخ زايد
6 أكتوبر -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 1,500,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 24/2/2020
رقم الإعلان: 2053998
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