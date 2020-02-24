شقة للبيع 180م سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8

(للبيع)
|شقة للبيع 180 م دور ثالث سوبر لوكس بالشيخ زايد الحي 8 ثاني نمرة من شارع سعودي مكو نة من 3 غرف 2 حمام ريسبشن كبير تشطيب حديث بجوار المول والمسجد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,500,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|24/2/2020
|رقم الإعلان:
|2053985
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