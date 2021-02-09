(للبيع)
|شقة للبيع 177م فيو جاردن كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من 3 غرف نوم و 2 حمام و مطبخ و ريسبشن خدمات الكمبوند: -حوض سمك - de joya mall -منطقة مخصصة للأطفال -حمامات سباحة -تراك مشي و عجل جراج خاص -رووف جاردن -كاميرات مراقبة و امن 24 ساعة بمقدم 220الف لتفاصيل اكتر كلمني على : 01007038893 او 01113641817
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بيشوي
|التليفون:
|01007038893
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|العنوان:
|- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|220,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083249
220,000 جنيه
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