شقة للبيع 175م بالشيخ زايد ناصية ليست مجروحة نهائي بالتقسيط

شقة 175م مكونة من 3 غرف و 2 حمام و ريسبشن 2 قطع نصف تشطيب دزر ثاني الشقة ناصية و العمارة تلات نواصي استلام فوري بالتقسيط تدفع 50% مقدم و الباقي علي سنة خصم للكاش اخر شقة بالعمارة