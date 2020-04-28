شقة للبيع 172 متر الشروق ثاني بلكونة 3 غرف و ريسبشن كبير و 3 حمامات واخذة ناصة و على شارع جميلة بحري على المحارة و الحلوق المنطقة الثامنة ظهر حسن علام ب 750 الف جنية موبيل 01100383235