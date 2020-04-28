(للبيع)
|شقة للبيع 172 متر الشروق ثاني بلكونة 3 غرف و ريسبشن كبير و 3 حمامات واخذة ناصة و على شارع جميلة بحري على المحارة و الحلوق المنطقة الثامنة ظهر حسن علام ب 750 الف جنية موبيل 01100383235
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|شامة
|التليفون:
|+201100383235
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|العنوان:
|- مدينة الشروق
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058598
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