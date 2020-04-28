شقة للبيع 172 متر الشروق ثاني بلكونة

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
شقة للبيع 172 متر الشروق ثاني بلكونة 3 غرف و ريسبشن كبير و 3 حمامات واخذة ناصة و على شارع جميلة بحري على المحارة و الحلوق المنطقة الثامنة ظهر حسن علام ب 750 الف جنية موبيل 01100383235
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: شامة
التليفون: +201100383235

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العنوان: - مدينة الشروق
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 750,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 28/4/2020
رقم الإعلان: 2058598
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