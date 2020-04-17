شقة للبيع 170م موقع راقي بحدائق الاهرام

(للبيع)
|للبيع شقة 170م تشطيب هاي س لوكس أول سكن - 3 غرف و2 حمام و رسيبشن ك – باب مصفح أول بلكونة – مصعد – عداد كهرباء – موقع راقى جدا خلف الكنيسة شارع الجيش حدائق الاهرام ( مطلوب 5500 للمتر ) ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|الجيش- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|5,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058166
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