شقة للبيع 170م موقع راقي بحدائق الاهرام

(للبيع)
|للبيع شقة 170م تشطيب هاي س لوكس أول سكن - 3 غرف و2 حمام و رسيبشن ك – باب مصفح أول بلكونة – مصعد – عداد كهرباء – موقع راقى جدا خلف الكنيسة شارع الجيش حدائق الاهرام ( مطلوب مليون و 100 ألف ) ت/ 01004610799
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|yassin
|التليفون:
|01004610799
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|العنوان:
|الجيش- حدائق الاهرام
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,100,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051987
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340,000 جنيه