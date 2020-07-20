شقة للبيع 165 م بالقرب من فندق الماسة فى تاون جيت

(للبيع)
|امتلك شقتك قريب من فندق الماسة فى كمبوند تاون جيت 165 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) واستمتع بكل الخدمات اللى ملهاش مثيل حمامات سباحة ومطاعم ومول تجارى ومنطقة مخصصة لاطفالك عشان تكون مطمن عليهم وانت بتعمل شوبينج وحاجات تانية كتير باقل سعر وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|182,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063383
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(للبيع)- في القاهرة مصر
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