شقة للبيع 150 م باقل مقدم بالعاصمة الادارية

(للتقسيط)
|باقل مقدم امتلك شقة بالدور الاول فى كمبوند مميز بالعاصمة الادارية قريب من مدينة الطبية و ع بعد دقائق من مطار العاصمة شقتك 150 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) بفيو رائع ع حمامات السباحة و ب155الف مقدم بس والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بمقدم بسيط فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اية
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|تاون جيت- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|155,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|1/3/2021
|رقم الإعلان:
|2085599
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