شقة للبيع 150 م باقل مقدم بالعاصمة الادارية

باقل مقدم امتلك شقة بالدور الاول فى كمبوند مميز بالعاصمة الادارية قريب من مدينة الطبية و ع بعد دقائق من مطار العاصمة شقتك 150 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام ) بفيو رائع ع حمامات السباحة و ب155الف مقدم بس والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا فون او واتس ع 01201135481 و امتلك شقتك بمقدم بسيط فى العاصمة الادارية