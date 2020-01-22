شقة للبيع 145 متر مرخصة اخر وابور الماية مع شارع جلال الدسوقي

لاول مرة في قلب اسكندرية ارقي كومباوند متكامل الخدمات وجهات علي الطراز الفرنسي تشطيبات علي اعلي جودة امن و حراسة 24 ساعة مساحات متميزة تبدا من 145 الي 190متر فقط بمقدم 45% و تسهيلات في السداد للاستفسار ممكن تسيب رقمك و نكلمك بكل التفصيل او كلمنا علي: 01212225463 #شقق_للبيع #كومباند #سكن #تميز #رقي