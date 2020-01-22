شقة للبيع 145 متر مرخصة اخر وابور الماية مع شارع جلال الدسوقي

(للبيع)
|لاول مرة في قلب اسكندرية ارقي كومباوند متكامل الخدمات وجهات علي الطراز الفرنسي تشطيبات علي اعلي جودة امن و حراسة 24 ساعة مساحات متميزة تبدا من 145 الي 190متر فقط بمقدم 45% و تسهيلات في السداد للاستفسار ممكن تسيب رقمك و نكلمك بكل التفصيل او كلمنا علي: 01212225463 #شقق_للبيع #كومباند #سكن #تميز #رقي
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|radwa
|التليفون:
|01212225463
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|العنوان:
|وابور المياه- وابور المياه
الإسكندرية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|7,500 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050418
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