شقة للبيع 145م+50م جاردن بجوارحي السفارات العاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)
|شقة للبيع 145م + جاردن 50م بجوار حي السفارات كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من 3 غرف نوم و2حمام و مطبخ و ريسبشن خدمات الكمبوند: -حوض سمك - de joya mall -منطقة مخصصة للأطفال -حمامات سباحة -تراك مشي و عجل جراج خاص -رووف جاردن -كاميرات مراقبة و امن 24 ساعة بمقدم 180الف لتفاصيل اكتر كلمني على : 01007038893 او 01113641817
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|بيشوي
|التليفون:
|01007038893
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|العنوان:
|- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|180,000 يورو
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083306
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