شقة للبيع 130م بمشروع كايرو جاردنز 6 اكتوبر للبيع شقة خلف مشروع طيبة جاردنز والريهام عمارات كايرو جاردنز مساحة الشقة 130 متر اول بلكونة استلام فورى نصف تشطيب عبارة عن / 3 غرف نوم + 2 حمام + ريسبشن + مطبخ حصة فى الجراج مطلوب 750 الف جنيه كاش للمعاينة والتفاصيل / 01122957722 شركة رمسيس للتسويق العقارى