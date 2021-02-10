شقة للبيع 128 م صافى بدون اى تحميل ف العاصمة الجديدة

(للبيع)
|استثمر صح و عيش حياة مميزة زى الملوك قريب من منطقة القصور فى العاصمة الادارية وامتلك شقتك كاملة التشطيب بدون نسبة تحميل بالجراج و اشتراك نادى رياضى متكامل مجانا عند التعاقد شقتك 128 م ( 3 غرف نوم +2 حمام + ريسبشن + مطبخ + 4 تراس ) قريب من مول تجارى وكافيهات وحمامات سباحة كل ده بمقدم 175 الف بس و الباقى بالتقسيط ع 7 سنين ونص بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|175,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|10/2/2021
|رقم الإعلان:
|2083399
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