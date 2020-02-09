(للبيع)
|شقة للبيع 125م بالشيخ زايد الحي 11 الدور الثالث مكونة من 3غرف ريسبشن مطبخ حمام بها مطبخ وبها 3 عدادات اول سكن
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|اسامة الشيمي
|التليفون:
|01004746783
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|العنوان:
|- الشيخ زايد
6 أكتوبر - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|750,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/2/2020
|رقم الإعلان:
|2052163
750,000 جنيه
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