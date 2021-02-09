شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات العاصمة الإدارية الجديد

شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من 2 غرف نوم و 1 حمام و مطبخ و ريسبشن خدمات الكمبوند: -حوض سمك - de joya mall -منطقة مخصصة للأطفال -حمامات سباحة -تراك مشي و عجل جراج خاص -رووف جاردن -كاميرات مراقبة و امن 24 ساعة بمقدم 160الف لتفاصيل اكتر كلمني على : 01007038893 او 01113641817