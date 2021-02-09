شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات العاصمة الإدارية الجديد

(للبيع)

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صورة الاعلان: شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات العاصمة الإدارية الجديد - في القاهرة مصر

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شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من 2 غرف نوم و 1 حمام و مطبخ و ريسبشن خدمات الكمبوند: -حوض سمك - de joya mall -منطقة مخصصة للأطفال -حمامات سباحة -تراك مشي و عجل جراج خاص -رووف جاردن -كاميرات مراقبة و امن 24 ساعة بمقدم 160الف لتفاصيل اكتر كلمني على : 01007038893 او 01113641817
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: بيشوي
التليفون: 01007038893

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 160,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 9/2/2021
رقم الإعلان: 2083284
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صورة الاعلان: شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات العاصمة الإدارية الجديد - في القاهرة مصر

شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات العاصمة الإدارية الجديد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع 120م فيو على الشارع الرئيسي وحي السفارات كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

160,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بنوفرلك اقوي العروووض بالمنطقة الثالثة عمارات 📍موقع مميز جدا وتطل علي طريق الحرية مباشراً.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 177م فيو جاردن كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع 177م فيو جاردن كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع 177م فيو جاردن كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من 3 غرف نوم و 2 حمام و مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع 177م فيو جاردن كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة - في القاهرة مصر

شقة للبيع 177م فيو جاردن كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

شقة للبيع 177م فيو جاردن كمبوند de joya العاصمة الإدارية الجديدة مكونة من 3 غرف نوم و 2 حمام و مطبخ .
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

220,000 جنيه

9/2/2021
صورة الاعلان: لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره - في القاهرة مصر

لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لأصحاب الرقي والفخامه يوجد عندنا شقه مفروشه للايجار بجوار سيتي ستارز مباشره مكونه من(2نوم+2ريسبشن+ح.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

600 ريال

8/2/2021
صورة الاعلان: بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة - في القاهرة مصر

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 155 م واجهه وناصية عبارة ع.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

775,000 جنيه

8/2/2021
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صورة الاعلان: أبدا سنه جديدة بموقع مميز وحياة جديدة - في القاهرة مصر

أبدا سنه جديدة بموقع مميز وحياة جديدة

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي الاحياء بمدينة هليوبوليس الجديدة 🎉بالحي السادس 📍شقه 135 م امامية عبارة عن (3غر.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

شركة #زياد_للاستثمار_العقاري تحطم الاسعار بمدينه الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

دوبليكس 300 متر +حديقة عبارة عن ( 3غرف +2حمام +2ريسيبشن + مطبخ ) بأرقي مناطق * بالمنطقه الثالثة عمار.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

7/2/2021
صورة الاعلان: شقة العمر ب0% مقدم وقسط ع قد الايد - في القاهرة مصر

شقة العمر ب0% مقدم وقسط ع قد الايد

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امن مستقبل الاولاد واستثمار وامتلك شقتك امام النهر الاخضر بالعاصمة الجدية وعيش حياة جديدة بمستوي من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

204,000 جنيه

6/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع بمدينة الشروق - المنطقه السابعه - في القاهرة مصر

شقة للبيع بمدينة الشروق - المنطقه السابعه

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بارقي المواقع #مدينة_الشروق . بالمنطقه السابعه دوبلكس 400 م امامي وجانبيه +حديقة امامية +بوابه خاصة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

6/2/2021
صورة الاعلان: شقة دور ارضي بحديقة في العاصمة لمحبي لاند سكيب - في القاهرة مصر

شقة دور ارضي بحديقة في العاصمة لمحبي لاند سكيب

(للتقسيط)

- في القاهرة مصر

بتحلم تسكن وسط مستوي عالي من الرفاهية وسط مستوي راقي من الخدمات من غير حدود امتلك شقتك قي زافاني ب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

212,000 جنيه

6/2/2021
صورة الاعلان: بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق - في القاهرة مصر

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق

(للبيع)

- في القاهرة مصر

بأرقي وأميز المناطق بمدينة الشروق (بالمنطقه التاسعه المجاوره السابعه ) 📍شقة 135م ناصيه عبارة.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

560,000 جنيه

6/2/2021
صورة الاعلان: شقة للبيع لعالم مختلف من الرفاهية فى تاون جيت - في القاهرة مصر

شقة للبيع لعالم مختلف من الرفاهية فى تاون جيت

(للبيع)

- في القاهرة مصر

عيش فى عالم مختلف من الجمال وامتلك شقتك فى تاون جيت بجوار ارض المعارض و فندق الماسة شقتك 190 م ( 3 غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

179,000 جنيه

6/2/2021
صورة الاعلان: بتدور ع حياة جديدة امتلك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

بتدور ع حياة جديدة امتلك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

حياتك جديدة بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية قريب من مسجد الفتاح العليم و الكتدرائية شقتك 155 م ( 3 غ.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

146,000 جنيه

6/2/2021
صورة الاعلان: نظرتك للمستقبل هتختلف بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

نظرتك للمستقبل هتختلف بامتلاك شقة فى العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

خلى نظرتك مختلفة للمستقبل وامتلك شقة بمقدم مش كبير فى تاون جيت ع بعد دقائق من مطار العاصمة و قريب من.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

176,000 جنيه

6/2/2021
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