شقة للبيع 107 متر جانبي من شارع المطافي بالمنصورة

(للبيع)
|شقتك بأفضل سعر للمتر بالمنطقة وبالتقسيط شقة 107 متر على الاحمر بسعر 480 الف مقدم 300 الف والباقي تقسيط على 12 شهر دور خامس علوي والبرج 6 ادوار شارع 8 متر - معاها مكلفة مدفوع ثمن العدادات نسبة في الارض 11م 2 مقفول و 2 مفتوح وحمام ومطبخ رسيبشن على الشارع وغرفة نوم ببلاكونة والغرفة الداخلية بتطلع على 2 منور الاسانسير معمول اثاثه وابوابة راكبة في كل دور وهيشتغل بعد اكتمال السكان على حساب السكان عنوان الشقة المنصورة ، شارع المطافي ثم ثاني يمين بعد مبنى المطافي مباشرة ثم
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|نماء للتسويق العقاري
|التليفون:
|01024586006
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|العنوان:
|شارع المطافي- المنصورة
الدقهلية - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|480,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/12/2020
|رقم الإعلان:
|2075074
3,000 جنيه