شقة للبيع 107 متر جانبي من شارع المطافي بالمنصورة

شقتك بأفضل سعر للمتر بالمنطقة وبالتقسيط شقة 107 متر على الاحمر بسعر 480 الف مقدم 300 الف والباقي تقسيط على 12 شهر دور خامس علوي والبرج 6 ادوار شارع 8 متر - معاها مكلفة مدفوع ثمن العدادات نسبة في الارض 11م 2 مقفول و 2 مفتوح وحمام ومطبخ رسيبشن على الشارع وغرفة نوم ببلاكونة والغرفة الداخلية بتطلع على 2 منور الاسانسير معمول اثاثه وابوابة راكبة في كل دور وهيشتغل بعد اكتمال السكان على حساب السكان عنوان الشقة المنصورة ، شارع المطافي ثم ثاني يمين بعد مبنى المطافي مباشرة ثم