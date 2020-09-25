شقة للبيع 107 متر جانبي من شارع المطافي بالمنصورة

(للبيع)

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صورة الاعلان: شقة للبيع 107 متر جانبي من شارع المطافي بالمنصورة - في الدقهلية مصر

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شقتك بأفضل سعر للمتر بالمنطقة وبالتقسيط شقة 107 متر على الاحمر بسعر 480 الف مقدم 300 الف والباقي تقسيط على 12 شهر دور خامس علوي والبرج 6 ادوار شارع 8 متر - معاها مكلفة مدفوع ثمن العدادات نسبة في الارض 11م 2 مقفول و 2 مفتوح وحمام ومطبخ رسيبشن على الشارع وغرفة نوم ببلاكونة والغرفة الداخلية بتطلع على 2 منور الاسانسير معمول اثاثه وابوابة راكبة في كل دور وهيشتغل بعد اكتمال السكان على حساب السكان عنوان الشقة المنصورة ، شارع المطافي ثم ثاني يمين بعد مبنى المطافي مباشرة ثم
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: نماء للتسويق العقاري
التليفون: 01024586006

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العنوان: شارع المطافي- المنصورة
الدقهلية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 480,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 4/12/2020
رقم الإعلان: 2075074
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صورة الاعلان: شقة للايجار 175متر شارع6 اكتوبر من الترعة - في الدقهلية مصر

شقة للايجار 175متر شارع6 اكتوبر من الترعة

(للإيجار)

- في الدقهلية مصر

شقة للايجار 75 متر رسبشن 3 قطع كبار طرقة 2 في 3 حمام كبير مطبخ كبير اتنين حجرة نوم كبار الدور التالت.
العنوان:

الدقهلية - مصر
القسم: 

3,000 جنيه

25/9/2020
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