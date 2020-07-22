شقة للبيع وللاستثمار فى العاصمة الادارية

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع وللاستثمار فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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عايز تسكن وتستثمر فى العاصمة الادارية امتلك شقتك 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام + تراس كبير ) قريب من ارض المعارض وحى السفارات ومركز المؤتمرات واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل مستشفيات ومطاعم وكافيهات ومول تجارى واجمل المساحات الخضراء باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واسكن واستثمر فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 238,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/7/2020
رقم الإعلان: 2063598
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امتلك شقة في العاصمة الادارية وعيش احلي ايام حياتك

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22/7/2020
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22/7/2020
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22/7/2020
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22/7/2020
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بيع شقق في كمبوند تاج سيتي مدينه نصر للاسكان والتعمير في قلب القاهره الجديد

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القسم: 

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22/7/2020
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بيع شقق في كمبوند سراي القاهره الجديده

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القسم: 

اتصل

22/7/2020
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القسم: 

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20/7/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع في العاصمة الادارية علي اجمل لاند سكيب - في القاهرة مصر

شقة للبيع في العاصمة الادارية علي اجمل لاند سكيب

(للبيع)

- في القاهرة مصر

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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

161,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: خلي اولادك يعيشوا في رقي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية - في القاهرة مصر

خلي اولادك يعيشوا في رقي وامتلك شقة بالعاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

لو مستقبل اولادك مهم عندك تعالي دلوقتي امتلك شقة في العاصمة الادارية الجديدة وعيش اولادك في رقي بدون.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

200,000 جنيه

20/7/2020
صورة الاعلان: شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس - في القاهرة مصر

شقق للبيع تاج سيتى | فى ارقى كمبوند بالتجمع الخامس

(للبيع)

- في القاهرة مصر

امتلك وحده بافضل موقع في التجمع الخامس بكموبند تاج سيتي مبني علي مساحه 3.5 مليون متر مربع و ده بيحاف.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

اتصل

20/7/2020
صورة الاعلان: امتلك شقتك فى اهدى اماكن العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

امتلك شقتك فى اهدى اماكن العاصمة الادارية

(للبيع)

- في القاهرة مصر

فى اهدى اماكن العاصمة الادارية عيش الاسترخاء واستمتع باجمل منظر للمساحات الخضراء وكريستال لاجون قريب.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

318,000 جنيه

20/7/2020
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