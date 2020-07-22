شقة للبيع وللاستثمار فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عايز تسكن وتستثمر فى العاصمة الادارية امتلك شقتك 220 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام + تراس كبير ) قريب من ارض المعارض وحى السفارات ومركز المؤتمرات واستمتع بكل خدماتك اللى ملهاش مثيل مستشفيات ومطاعم وكافيهات ومول تجارى واجمل المساحات الخضراء باقل مقدم وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واسكن واستثمر فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|238,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/7/2020
|رقم الإعلان:
|2063598
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