شقة للبيع وسط رعاية طبية متكاملة فى Town Gate بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقتك بسعر لقطة وبموقع مميز فى Town Gate بالعاصمة الادارية وسط الرعاية الطبية عيادات ومستشفيات ع اعلى مستوى وكافيهات ومطاعم عشان تاكل فى افخم المطاعم وكمان هتعمل شوبينج فى اضخم المولات التجارية شقتك 180م (3 غرف نوم +ريسبشن +2 حمام +مطبخ +تراس ) بسعر لقطة وبالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد يلا كلمنا ع01201135481 وامتلك شقتك وسط رعاية طبية متكاملة فىTown Gate بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|524,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|5/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055191
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