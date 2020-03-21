شقة للبيع وسط امن وحراسة 24 ساعة فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|وسط امن وحراسة 24 ساعة امتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من حى السفارات وبجوار الجامعة الروسية وكافيهات ونادى رياضى وحمامات سباحة ومطاعم شقتك 187م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالتقسيط ع 7 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط امن وحراسة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|189,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|21/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056569
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