شقة للبيع وسط الهدوء فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش وسط الهدوء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية قريب من الحى الدبلوماسى وفندق الماسة شقتك 170 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام ) واستمتع برعاية طبية ع اعلى مستوى فى افخم المستشفيات والعيادات الطبية كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الهدوء والرعاية الطبية فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|261,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|23/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058418
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