شقة للبيع وسط الهدوء فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع وسط الهدوء فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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وسط الهدوء امتلك شقتك فى العاصمة الادارية بview مميز ع كريستال لاجون وقريب من حى السفارات والدبلوماسيين ومولات تجارية ونادى صحى ورياضى شقتك 220م (3 غرف نوم منهم غرفة نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +تراس +dressing room ) بمقدم بسيط واقساط تصل الى 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الهدوء فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 202,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 21/1/2020
رقم الإعلان: 2049972
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21/1/2020
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21/1/2020
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21/1/2020
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