شقة للبيع وسط الرقى فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع وسط الرقى فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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شقتك فى العاصمة الادارية وسط الرقى والجمال يعنى انت هتكون قريب من حى السفارات والدبلوماسيين وارض المعارض وكل احتياجاتك مولات وملاهى ومدارس ومستشفيات يعنى رعاية متكاملة شقتك 150م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الرقى بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 482,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 8/3/2020
رقم الإعلان: 2055407
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5/3/2020
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3/3/2020
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