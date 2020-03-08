شقة للبيع وسط الرقى فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك فى العاصمة الادارية وسط الرقى والجمال يعنى انت هتكون قريب من حى السفارات والدبلوماسيين وارض المعارض وكل احتياجاتك مولات وملاهى ومدارس ومستشفيات يعنى رعاية متكاملة شقتك 150م (3 غرف +ريسبشن +مطبخ +2 حمام +تراس ) باطول فترة سداد وبدون اى فوائد مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك وسط الرقى بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|482,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|8/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055407
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