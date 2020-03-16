شقة للبيع وسط اجمل المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية

(للتقسيط)
|وسط اجمل المساحات الخضراء هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) قريب من طريق السخنة وبجوارالنهر الاخضر واضخم المولات التجارية وكافيهات ومطاعم ونادى رياضى وجراجات خاصة اسفل كل عمارة بالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باجمل المساحات الخضراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|185,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056148
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