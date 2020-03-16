شقة للبيع وسط اجمل المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع وسط اجمل المساحات الخضراء فى العاصمة الادارية - في القاهرة مصر

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وسط اجمل المساحات الخضراء هتمتلك شقتك فى العاصمة الادارية 187 م (3 غرف +ريسبشن +2 حمام +مطبخ ) قريب من طريق السخنة وبجوارالنهر الاخضر واضخم المولات التجارية وكافيهات ومطاعم ونادى رياضى وجراجات خاصة اسفل كل عمارة بالتقسيط ع 8 سنين بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستمتع باجمل المساحات الخضراء وامتلك شقتك فى العاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

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العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 185,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 16/3/2020
رقم الإعلان: 2056148
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