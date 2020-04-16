شقة للبيع من المالك مباشرة بالمقطم اسكان الشباب

(للبيع)
|شقة. سوبر لوكس. 70متر تشطيب حديث عددات ثلاثة+عقد تمليك+ايصالات الغازوالكهرباء والماء ناصيتين السعر كاش نهائي 320000
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|الحاج محمد
|التليفون:
|01019650476#01112843727
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|العنوان:
|امام حي وقسم المقطم- المقطم
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|320,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|16/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058017
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