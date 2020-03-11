شقة للبيع من المالك مباشرةً في الاسكندرية سيدى بشر قبلي مساكن الضباط قوات

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

مصر (الإسكندرية) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: شقة للبيع من المالك مباشرةً في الاسكندرية سيدى بشر قبلي مساكن الضباط قوات - في الإسكندرية مصر

إضغط على الصورة لتكبيرها

شقة للبيع من المالك مباشرةً في الاسكندرية سيدى بشر قبلي مساكن الضباط قوات مسلحة القديمة ش التلاتين أمام سوق الخضار . - مساحة 75م صافي . - 2غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام و3 بلكونات . - واجهة بحرية - الدور التاني - عداد مية وكهربا والشقة فيها وصلة غاز . - قريبة من جميع المرافق والخدمات . - 5دقايق من البحر . السعر نهائي 240الف ج للتواصل01116070550
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: Khaled makram
التليفون: 01116070550

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: مساكن الضباط القوات المسلحة- سيدي بشر قبلي
الإسكندرية -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 240,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 22/3/2020
رقم الإعلان: 2056641
data-full-width-responsive="true"
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: دور أداري كامل بالمكاتب والتكيفات - في الإسكندرية مصر

دور أداري كامل بالمكاتب والتكيفات

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

دور أداري كامل بالمكاتب والتكيفات ٢١غرفه ٧ حمامات رسيبشن ضخم دور أول علوي للبيع ب .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

11/3/2020
صورة الاعلان: ادفع 50% مقدم وامتلك شاليهك صيف 2020 او قسط علي 8سنين - في الإسكندرية مصر

ادفع 50% مقدم وامتلك شاليهك صيف 2020 او قسط علي 8سنين

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

هتمتلك شاليهك في الكيلو 120 في الساحل الشمالي في احلي واميز القري وسط جزيرة من الاجونز مع طريقتن لل.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

120,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: شقة للبيع - في الإسكندرية مصر

شقة للبيع

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

🏡في سيدى بشر قبلي شارع ال ٣٠ المتفرع من ال ٤٥ مساكن الضباط قوات مسلح.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

240,000 جنيه

8/3/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية البحرية 0102412542 الشقة.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد لوكس بجوار فتح الله ماركت المستشارين 25 والأكاديمية البحرية 0102412542 الشقة .
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,500 جنيه

5/3/2020
صورة الاعلان: اسكن بكومباوند سموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بكومباوند سموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

بمقدم 15% فقط وتقسيط 5 سنوات ‎امتلك وحدتك في ارقى كمبوند بسموحه ‎أول كمبوند يربط بين أهم محاور الأسك.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

20/2/2020
data-full-width-responsive="true"
صورة الاعلان: اسكن بارقي مكان في الاسكندري بمنطة الداون تاون - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقي مكان في الاسكندري بمنطة الداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

استثمر فى اول كومباوند فندقى على اكبر محور بالاسكندريه وتمتع برفاهيه بلاحدود:- - نادي خاص علي الرووف.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

اتصل

17/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالداون تاون - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالداون تاون

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

امتلك وحدتك السكنيه الفندقيه فى موقع متميز فى قلب الاسكندريه بمنطقه كارفور الداون تاون وتمتع برفاهي.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

17/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بالمنتزه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

أحجز وحدتك معانا بكومباوند باركو المنتزة وأستمتع بأطلاله ساحرة على حدائق وبحر قصر المنتزة. بمقدم 10%.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

9,000 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بكومباوند البركه - في الإسكندرية مصر

اسكن بكومباوند البركه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

لاول مرة في قلب اسكندرية ارقي كومباوند متكامل الخدمات وجهات علي الطراز الفرنسي تشطيبات علي اعلي جو.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

7,500 جنيه

15/2/2020
صورة الاعلان: شقه للبيع برشدى - في الإسكندرية مصر

شقه للبيع برشدى

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

شقه للبيع برشدى مساحه 240 متر الدور ال 12 و ليس الاخير العماره 15 دور للاستفسار الاتصال على الرقم 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,000 جنيه

10/2/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشا

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية 01.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,700 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية - في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد لوكس جوار فتح الله المستشارين 25 والأكاديمية

(للإيجار)

- في الإسكندرية مصر

شقة للإيجار قانون جديد تشطيب سوبر لوكس جديدة شارع 25 بجوار فتح الله المستشارين والأكايمية البحرية ت.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

1,700 جنيه

8/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بسموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

احجز وحدتك الان بارقى كومباوند بسموحة فيلات وشقق سكنية فاخرة - موقع متميز فى قلب المدينة - واجهات مع.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

12,800 جنيه

6/2/2020
صورة الاعلان: اسكن بارقى كومباوند بسموحه - في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند بسموحه

(للبيع)

- في الإسكندرية مصر

اسكن بارقى كومباوند فى سموحه عيش المستقبل بارقى كومباوند سعر المتر يبدا من 16000 ج بمقدم 15% فقط وتس.
العنوان:

الإسكندرية - مصر
القسم: 

16,000 جنيه

4/2/2020
data-full-width-responsive="true"
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager