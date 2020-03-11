شقة للبيع من المالك مباشرةً في الاسكندرية سيدى بشر قبلي مساكن الضباط قوات مسلحة القديمة ش التلاتين أمام سوق الخضار . - مساحة 75م صافي . - 2غرفة نوم وصالة ومطبخ وحمام و3 بلكونات . - واجهة بحرية - الدور التاني - عداد مية وكهربا والشقة فيها وصلة غاز . - قريبة من جميع المرافق والخدمات . - 5دقايق من البحر . السعر نهائي 240الف ج للتواصل01116070550