شقة للبيع مقدم 102 الف باطلاله متميزة ع النهر الاخضر

امتلك وحدتك بمساحة 151 مكونة من: (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +2 حمام) مستوي عالي من خدمات + كمبوند راقي سياحي +اقساط ع قد الايد = شقة الاحلام بروف جاردن مع افضل خدمات نادي رياضي و تراك للجرى و الدراجات وحمامات سباحة وكلها قريبه منك بمقدم 102 الف وانظمة سداد مريحة وبدن فوايد يلا كلمنا ع 01021551076 فون او راسنا واتساب