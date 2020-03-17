شقة للبيع مشطبة بالكامل مع عضوية النادي في كمبوند كابيتال هايتس 2

(للبيع)
|شقة للبيع متشطبة بالكامل مع عضوية النادي و جراج خاص ليك كل المميزات ديه في بكمبوند كابيتال هايتس 2 في العاصمة الادراية . الشقة مقسمة الى غرفتين نوم- 2 حمام-2 تراس-مطبخ الكمبوند متكامل الخدمات : للكافيهات والمطاعم. منطقة تجارية متكاملة وعالمية. Club House. منطقة خاصة لألعاب الأطفال. Gym عالمي. مناطق خاصة للشواء والحفلات. مركز طبي متقدم. مساحات خضراء واسعة. بحيرات صناعية حمامات سباحة. طريقة السداد: 257 الف مقدم و قسط علي 7.5 سنوات بدون فوائد. لمعرفة معلومات اكتر برجاء التواصل علي رقم الهاتف او
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rasha remax
|التليفون:
|01127844511
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|العنوان:
|- العاصمة الادارية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|2,574,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056209
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