شقة للبيع مشطبة بالكامل مع عضوية النادي في كمبوند كابيتال هايتس 2

شقة للبيع متشطبة بالكامل مع عضوية النادي و جراج خاص ليك كل المميزات ديه في بكمبوند كابيتال هايتس 2 في العاصمة الادراية . الشقة مقسمة الى غرفتين نوم- 2 حمام-2 تراس-مطبخ الكمبوند متكامل الخدمات : للكافيهات والمطاعم. منطقة تجارية متكاملة وعالمية. Club House. منطقة خاصة لألعاب الأطفال. Gym عالمي. مناطق خاصة للشواء والحفلات. مركز طبي متقدم. مساحات خضراء واسعة. بحيرات صناعية حمامات سباحة. طريقة السداد: 257 الف مقدم و قسط علي 7.5 سنوات بدون فوائد. لمعرفة معلومات اكتر برجاء التواصل علي رقم الهاتف او