شقة للبيع مساحتها 85متر مربع بمراكش

(للبيع)
|*شقة فاخرة للبيع بثمن جد مناسب توجد في طريق الدار البيضاء تحتوي على *غرفتين *مطبخ مجهز *حمام *مراب للسيارات *صالون لا تتردد في الاتصال للمزيد من المعلومات
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|عزيزة
|التليفون:
|0678689094
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|ممر النخيل حي النور- مراكش
مراكش ـ تانسيفت الحوز - المغرب
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|810,000 درهم
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114906
4,500,000 درهم
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2,300 درهم
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