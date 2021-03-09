شقة للبيع متشطبة بالكامل وبفيو جميل ع لاند سكيب بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|عيش سعيد انت واولادك وامتلك شقة بفيو جميل ع لاند سكيب قريبة من منطقة الاستثمار و مدينة المعارض متشطبة بالجراج واشتراك النادى الرياضى مجانا شقتك 140 م (3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + تراس كبير ) ب192 الف مقدم والباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد مع افضل خدمات متكاملة مستنى ايه كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك متشطبة وباجمل فيو فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|192,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|9/3/2021
|رقم الإعلان:
|2086643
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