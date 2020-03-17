شقة للبيع مباشرة على محور محمد بن زايد مساحة 190 م

(للبيع)
|شقة للبيع مساحة 190 م فى كمبوند كابيتال هايتس 2 مباشرة على محور محمد بن زايد و هو قريب من القاهرة بحوالي 30 دقيقة فقط. الشقة متشطبة بالكامل سوبر لوكس. الشقة مقسمة الي 3 غرف نوم-2 حمام-مطبخ- 3 تراس-ريسبشن. مميزات الكمبوند: نادي رياضي متكامل-امن و حراسة 24 ساعة- كاميرات مراقبة-الكمبوند يعمل بالطاقة الشمسية لكل ما هو عام ومشترك-مساحات خضراء -وحدائق ونوافير اصطناعية وبحيرات صناعية. طريقة الدفع:الدفع مقدم 10% وقسط علي 7 و نص سنة بدون فوائد لمعرفة معلومات اكتر برجاء التواصل علي رقم الهاتف او واتس اب
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|rasha remax
|التليفون:
|01127844511
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|العنوان:
|- العاصمة الادراية
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|3,382,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/3/2020
|رقم الإعلان:
|2056208
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