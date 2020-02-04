شقة للبيع للسكن والاستثمار فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقة للسكن والاستثمار فى العاصمة الادارية 155م (3 غرف نوم منهم غرفة ماستر +ريسبشن +مطبخ +3حمام ) قريب من ارض المعارض وحى السفارات وافخم المطاعم والكافيهات وحاجات تانية كتير مستنياك كل ده فى العاصمة الادارية بالتقسيط المريح وبدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 واستثمر استثمار مضمون فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|165,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|4/2/2020
|رقم الإعلان:
|2051608
185,000 جنيه
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