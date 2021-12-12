(للبيع)
|شقة الترا سوبر لوكس باالعفش كامل 3غرف وصالة وحمام ومطبخ و3مكيفات ونجف كريستال بجوار سيتي ستارز 2اساسنسير
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد ماجد عز
|التليفون:
|01009409745 01112203100
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|العنوان:
|ارض الجولف عمارات ميلسا القوات المسلحة- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|100,000,075 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/12/2021
|رقم الإعلان:
|2114805
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