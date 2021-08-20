(للبيع)
|شقة للبيع لدواعي السفر 3غرف ومطبخ وحمام مساحه 130متر ماستعملتش غير 6 شهور فقط تشطيب الترا سوبر لوكس الشقه بزهراء مدينة نصر قريبه جدا من مخازن احمد السلاب شارع حسنى مبارك الرئيسى
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|محمد
|التليفون:
|01065172172
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|العنوان:
|شارع حسنى مبارك- مدينة نصر
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|480,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|18/8/2021
|رقم الإعلان:
|2102917
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