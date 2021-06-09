(للبيع)
|للبيع شقة بكمبوند الكرنك (عمارات أبو الفتوح)بالهرم امام مستشفى التطبيقيين على بعد خطوات من ش خاتم المرسلين كمبوند مغلق مع هدوء وخصوصية باركينج للسيارات حراسة 24 ساعة أول بلكونة بعد الأرضي 2 غرفة 110 م ريسبشن ثلاث قطع 2 بلكونة 2 تكييف بحالة ممتازه الحمام ايديال استاندرد سخان غاز جديد مؤمنه حديد بالكامل سوبر لوكس على المفتاح بحري عداد كهربا قديم عداد غاز عداد مياه موتور مياه منفصل مع خزان مطلوب نهائي 700 ألف للجادين فقط الاتصال على رقم 0103 363 6124
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|ام حبيبة
|التليفون:
|01146884700
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|العنوان:
|شقة للبيع بالهرم- الهرم
الجيزة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|16/6/2021
|رقم الإعلان:
|2097149
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