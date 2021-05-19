شقة للبيع . اصحابها مضطرين لبيعها 180 متر بتطل على حديقة 6اكتوبر 3غرف ، مطبخ كبيييير ، ريسبشن وااااااسع ، 2 حمام سوبر لوكس الدور الثالث بعمارة صلاح الدين و فى الدور الارضى اسواق العثيم كانت متشطبة عشان نسكن فيها . بس حصل ظروف مضطرين نبيعها سعر نهائى 1250000 كاش سعر التقسيط 1650000 750000دفعة اولى و الباقى على سنة و نص للتواصل