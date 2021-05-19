(للبيع)
|شقة للبيع . اصحابها مضطرين لبيعها 180 متر بتطل على حديقة 6اكتوبر 3غرف ، مطبخ كبيييير ، ريسبشن وااااااسع ، 2 حمام سوبر لوكس الدور الثالث بعمارة صلاح الدين و فى الدور الارضى اسواق العثيم كانت متشطبة عشان نسكن فيها . بس حصل ظروف مضطرين نبيعها سعر نهائى 1250000 كاش سعر التقسيط 1650000 750000دفعة اولى و الباقى على سنة و نص للتواصل
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|صفاء توفيق رزق
|التليفون:
|01159601317
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|العنوان:
|شارع ذو الفقار بحلوان . امام حديقة ٦ اكتوبر- حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|1,300,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|20/5/2021
|رقم الإعلان:
|2094350
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