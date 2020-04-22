(للبيع)
|شقة للبيع الدور 11 سعر 230 الف جنيه شامل عداد كهرباء و عداد مياه و اسانسير شغال
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|احمد
|التليفون:
|01006861773
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|كورنيش التيل- حدا\ق حلوان
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|230 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|22/4/2020
|رقم الإعلان:
|2058343
108,000 جنيه
85,000 جنيه
174,000 جنيه
179,000 جنيه
227,000 جنيه
199,000 جنيه
230,000 جنيه
299,000 جنيه
352,000 جنيه
374,000 جنيه
125,000 جنيه
125,000 جنيه
175,000 جنيه
175,000 جنيه
150,000 جنيه