شقة للبيع لقطة تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|امتلك شقة لقطة بخصم 20 % فى تاون جيت بين شارعين رئيسين و ع بعد دقائق من ارض المعارض و بجوار الجامعة الروسية شقتك 195 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + Dressing ) ب 250 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مع افضل خدمات ملهاش مثيل يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|250,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|17/2/2021
|رقم الإعلان:
|2084231
227,000 جنيه
212,000 جنيه
240,000 جنيه
187,000 جنيه
اتصل
799,000 جنيه
180,000 جنيه
199,000 جنيه
234,000 جنيه
اتصل
90,000 جنيه
6,000 جنيه
89,000 جنيه
172,000 جنيه
192,000 جنيه