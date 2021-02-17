شقة للبيع لقطة تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية

امتلك شقة لقطة بخصم 20 % فى تاون جيت بين شارعين رئيسين و ع بعد دقائق من ارض المعارض و بجوار الجامعة الروسية شقتك 195 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + Dressing ) ب 250 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 6 سنين بدون فوائد مع افضل خدمات ملهاش مثيل يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك فى تاون جيت بالعاصمة الادارية الجديدة