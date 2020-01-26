شقة للبيع لقطة تقع بين شارعين رئيسين فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|شقتك لقطة فى Town Gate تقع بين شارعين رئيسين عرضه 80م ومن الخلف عرضه 60م وقريبة من حى السفارات وطريق السخنة ومنطقة خدماتك مستشفيات ومولات شقتك 220م تشطيب اكسترا لوكس (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +3 حمام +Drssing Room ) بتسهيلات فى السداد بدون اى فوائد لتفاصيل اكتر كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك المميزة فى العاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|251,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|26/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050562
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