شقة للبيع لقطة امام حي السفارات بمقدم 125 الف والبافي على 7 سنوات في العاصم

للبيع شقه في العاصمه الاداريه الجديده بمساحه 283 م بارخص سعر للمتر 9 الاف امتلك الان شقه بمنطقة R7 امام حي السفارات نصف تشطيب بمقدم 125 الف واقساط متساويه علي 7 سنوات بدون فوائد فيو امام النهر الاخضر - واجهه على 3 نواصي للاستفسار والتواصل اتصل علي 01276204797 او سيب رقمك وهنكلمك