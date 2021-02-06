شقة للبيع لعالم مختلف من الرفاهية فى تاون جيت

(للبيع)

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صورة الاعلان: شقة للبيع لعالم مختلف من الرفاهية فى تاون جيت - في القاهرة مصر

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عيش فى عالم مختلف من الجمال وامتلك شقتك فى تاون جيت بجوار ارض المعارض و فندق الماسة شقتك 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ + تراس ) قريب من مول تجارى ومطاعم وكافيهات و حمامات سباحة وخدمات تانية كتير ب 179 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط عالم من الجمال فى تاون جيت بالعاصمة الادارية
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية- القاهرة الجديدة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 179,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 6/2/2021
رقم الإعلان: 2082892
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6/2/2021
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6/2/2021
صورة الاعلان: شقه - في القاهرة مصر

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(للبيع)

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العنوان:

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القسم: 

اتصل

5/2/2021
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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4/2/2021
صورة الاعلان: شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر - في القاهرة مصر

شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر

(للإيجار)

- في القاهرة مصر

لهواه التميز متاح الأن عرض شقة مفروشة للإيجار بموقع ممتاز مدينة نصر بالمربع الذهبي بين عباس العقاد و.
العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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4/2/2021
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العنوان:

القاهرة - مصر
القسم: 

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4/2/2021
صورة الاعلان: بأرقى الاحياء بمدينه الشروق - في القاهرة مصر

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القسم: 

اتصل

4/2/2021
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