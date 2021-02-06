شقة للبيع لعالم مختلف من الرفاهية فى تاون جيت

عيش فى عالم مختلف من الجمال وامتلك شقتك فى تاون جيت بجوار ارض المعارض و فندق الماسة شقتك 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ + تراس ) قريب من مول تجارى ومطاعم وكافيهات و حمامات سباحة وخدمات تانية كتير ب 179 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط عالم من الجمال فى تاون جيت بالعاصمة الادارية