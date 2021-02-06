شقة للبيع لعالم مختلف من الرفاهية فى تاون جيت

(للبيع)
|عيش فى عالم مختلف من الجمال وامتلك شقتك فى تاون جيت بجوار ارض المعارض و فندق الماسة شقتك 190 م ( 3 غرف نوم + ريسبشن + 3 حمام + مطبخ + تراس ) قريب من مول تجارى ومطاعم وكافيهات و حمامات سباحة وخدمات تانية كتير ب 179 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 و امتلك شقتك وسط عالم من الجمال فى تاون جيت بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
|العنوان:
|العاصمة الادارية- القاهرة الجديدة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|179,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|6/2/2021
|رقم الإعلان:
|2082892
204,000 جنيه
اتصل
212,000 جنيه
560,000 جنيه
146,000 جنيه
176,000 جنيه
217,000 جنيه
156,000 جنيه
560,000 جنيه
اتصل
اتصل
450 جنيه
16,000 جنيه
(للإيجار)- في القاهرة مصر
600 جنيه
اتصل