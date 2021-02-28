شقة للبيع لسكن واستثمار مضمون ف تاون جيت بالعاصمة الادارية

(للبيع)
|بتدور ع استثمار مضمون و سكن راقى وسط افضل خدمات مش هتلاقى غير تاون جيت باميز موقع بالعاصمة الادارية ع بعد دقائق من ارض المعارض و فندق الماسة شقتك 220 م ( 4 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + dressing room ) ب227 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 72 شهر بدون اى فوائد مستنى ايه عايز استثمارك يزيد كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بموقع مميز بالعاصمة الادارية
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|تاون جيت- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|227,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|28/2/2021
|رقم الإعلان:
|2085458
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