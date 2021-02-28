شقة للبيع لسكن واستثمار مضمون ف تاون جيت بالعاصمة الادارية

بتدور ع استثمار مضمون و سكن راقى وسط افضل خدمات مش هتلاقى غير تاون جيت باميز موقع بالعاصمة الادارية ع بعد دقائق من ارض المعارض و فندق الماسة شقتك 220 م ( 4 غرف نوم + ريسبشن + مطبخ +3 حمام + dressing room ) ب227 الف مقدم والباقى بالتقسيط ع 72 شهر بدون اى فوائد مستنى ايه عايز استثمارك يزيد كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى تاون جيت بموقع مميز بالعاصمة الادارية