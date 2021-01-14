شقة للبيع لسكن راقى بجوار القصر الجمهورى فى زافانى

بتدور ع حياة هادية وسط ناس راقية تعالى امتلك شقتك فى كمبوند Zavani بموقع مميز فى R7 بجوار القصر الجمهورى و حى السفارات شقتك 173 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن +2 حمام + مطبخ + تراس ) قريبة من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 163 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شقتك فى زافانى بالعاصمة الادارية الجديدة