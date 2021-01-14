شقة للبيع لسكن راقى بجوار القصر الجمهورى فى زافانى

(للبيع)
|بتدور ع حياة هادية وسط ناس راقية تعالى امتلك شقتك فى كمبوند Zavani بموقع مميز فى R7 بجوار القصر الجمهورى و حى السفارات شقتك 173 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن +2 حمام + مطبخ + تراس ) قريبة من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 163 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شقتك فى زافانى بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|163,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|14/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079977
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