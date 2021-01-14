شقة للبيع لسكن راقى بجوار القصر الجمهورى فى زافانى

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صورة الاعلان: شقة للبيع لسكن راقى بجوار القصر الجمهورى فى زافانى - في القاهرة مصر

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بتدور ع حياة هادية وسط ناس راقية تعالى امتلك شقتك فى كمبوند Zavani بموقع مميز فى R7 بجوار القصر الجمهورى و حى السفارات شقتك 173 م ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن +2 حمام + مطبخ + تراس ) قريبة من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 163 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شقتك فى زافانى بالعاصمة الادارية الجديدة
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: wafaa
التليفون: 01201135481

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة -

مصر
تفاصيل الإعلان:
السعر: 163,000 جنيه
تاريخ الإعلان: 14/1/2021
رقم الإعلان: 2079977
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12/1/2021
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12/1/2021
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12/1/2021
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12/1/2021
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12/1/2021
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12/1/2021
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12/1/2021
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