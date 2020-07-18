شقة للبيع لراحة بالك انت وعيالك فى العاصمة الجديدة

لراحة ليك ولعيلتك تعالى امتلك شقتك فى كمبوند تاون جيت وعيش اجمل لحظات حياتك شقتك 165 م ( 3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بالقرب من حى السفارات وارض المعارض وطريق السخنة وكل الخدمات اللى ملهاش مثيل باقل مقدم وباطول فترة سداد تصل الى 96 شهر بدون فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وعيش مرتاح انت وعيالك فى كمبوند تاون جيت