شقة للبيع لحياة استثمارية مميزة فى Zavani

(للبيع)
|بتدور ع بداية استثمار جديد و كمان يكون مضمون امتلك شقتك فى كمبوند Zavani بموقع مميز فى R7 بجوار حى السفارات و القصر الجمهورى لحياة جديدة و استثمار مضمون شقتك ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن +2 حمام + مطبخ + تراس ) قريبة من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 144 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Zavani بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|وفاء
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|القاهرة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|144,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|12/1/2021
|رقم الإعلان:
|2079728
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