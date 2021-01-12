شقة للبيع لحياة استثمارية مميزة فى Zavani

بتدور ع بداية استثمار جديد و كمان يكون مضمون امتلك شقتك فى كمبوند Zavani بموقع مميز فى R7 بجوار حى السفارات و القصر الجمهورى لحياة جديدة و استثمار مضمون شقتك ( 3 غرف نوم منهم غرفة ماستر + ريسبشن +2 حمام + مطبخ + تراس ) قريبة من كل خدماتك اللى ملهاش مثيل ب 144 الف مقدم و الباقى بالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا كلمنا دلوقتى ع 01201135481 وامتلك شقتك فى Zavani بالعاصمة الادارية الجديدة