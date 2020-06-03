شقة للبيع لتحقيق حلمك فى العاصمة الادارية

(للبيع)
|حقق حلمك وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate قريب من فندق الماسة وحى السفارات وكل الخدمات اللى تحتاجها نادى رياضى ومولات تجارية وحمامات سباحة ومطاعم وكافيهات شقتك 150 م (3 غرف نوم +ريسبشن +مطبخ +2 حمام ) بمقدم بسيط وبالتقسيط المريح بدون اى فوائد يلا دلوقتى كلمنا ع 01201135481 وامتلك شقتك فى كمبوند Town Gate بالعاصمة الادارية الجديدة
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|wafaa
|التليفون:
|01201135481
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|العنوان:
|العاصمة الادارية الجديدة- القاهرة
القاهرة - مصر
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|383,000 جنيه
|تاريخ الإعلان:
|3/6/2020
|رقم الإعلان:
|2060167
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